Znamy powód "zniknięcia" Naomi Osaki. Tenisistka przekazała radosne wieści

Nie mogę się doczekać, by wrócić na kort, ale mam dla Was małą nowinę na rok 2023. Ostatnie kilka lat było co najmniej interesujących, ale uważam, że okresy w życiu, które mogą być najszczęśliwsze, są dla nas największymi wyzwaniami. Te kilka miesięcy z dala od sportu naprawdę dało mi nową miłość i uznanie dla gry, której poświęciłam swoje życie. Zdaję sobie sprawę, że życie jest tak krótkie, nie biorę żadnej chwili za pewnik, każdy kolejny dzień jest nowym błogosławieństwem i przygodą. Wiem, że mam tak wiele do zrobienia w przyszłości. Jedna rzecz, na którą czekam, jest dla mojego dziecka: aby oglądało moje mecze i powiedziało komuś: 'to moja mama'. 2023 będzie dla mnie rokiem pełnym lekcji i mam nadzieję, że zobaczę was na początku następnego roku, ponieważ będę na Australian Open 2024. Kocham was nieskończenie

~ napisała.