Iga Świątek triumfem w Stuttgarcie potwierdziła, że wciąż znajduje się w świetnej formie, a w Madrycie ma okazję przypieczętować swoją dominację w ostatnich tygodniach. Polka potrzebuje już tylko dwóch wygranych, by cieszyć się z kolejnego trofeum, a przed szansą na wykonanie pierwszego kroku stanie w czwartkowy wieczór, kiedy to zagra w półfinale z Weroniką Kudiermietową.

Turniej WTA w Madrycie. Aryna Sabalenka górą w pierwszym secie

Sabalenka , która zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA, kapitalnie weszła w spotkanie. Najpierw obroniła podanie, a następnie wykorzystała drugiego break pointa i przełamała Greczynkę, która nie była w stanie błyskawicznie odpowiedzieć przełamaniem powrotnym. To sprawiło, że Białorusinka szybko wypracowała przewagę trzech gemów (3:0) i wydawało się, że nie będzie miała problemów z wygraniem seta.

Sakkari potwierdziła jednak, że nie przypadkiem znalazła się w półfinale turnieju. Dziewiąta rakieta świata zaczęła lepiej serwować, dzięki czemu zapisała pierwszego gema na swoim koncie. Po chwili przełamała Sabalenkę , której przewaga stopniała do jednego gema (3:2).

Turniejowa "dwójka" grała lepiej pierwszym (63 proc. skuteczności przy 51 proc. rywalki) i drugim serwisem oraz popełniała mniej błędów (dwa podwójne błędy serwisowe przy czterech Sakkari), górując nad Greczynką w niemal wszystkich statystykach, co oznaczało, że ta musi znacznie poprawić swoją grę, by odwrócić losy meczu.

Aryna Sabalenka awansowała do finału. Zagra z Igą Świątek?

Lepiej w drugiego seta weszła Sabalenka, która rozpoczęła partię od pewnie obronionego podania. W kolejnym gemie Białorusinka miała breakpointa, ale ostatecznie Greczynka zdołała doprowadzić do wyrównania. To, co turniejowej "dwóce" nie udało się za pierwszym razem, udało się za drugim. Sabalenka przełamała Sakkari i objęła prowadzenie na 3:1, pewnie krocząc po triumf.