Znamy wszystkich półfinalistów Pucharu Davisa, którego finałowy turniej odbywa się w Maladze. Ostatnim zespołem, który awansował do tej fazy jest Serbia, mająca w składzie Novaka Djokovicia. W półfinale rywalem ekipy z Bałkanów będą Włosi, a więc znowu dojdzie do starcia "Nole" z Jannikiem Sinnerem, jak to miało miejsce w finałach ATP, które odbyły się w Turynie.