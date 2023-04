Znamy pierwszą rywalkę Igi Świątek. 20-latka zachwyca nie tylko na korcie

Qinwen Zheng. Kim jest tenisistka, która zmierzy się z Igą Świątek w 1/8 finału turnieju WTA w Stuttgarcie?

Qinwen Zheng to zawodniczka dobrze znana pasjonatom tenisa. Choć ma zaledwie 20 lat, chińska zawodniczka zdążyła już pokazać, że stać ją na występy na naprawdę wysokim poziomie. Nic dziwnego - ponad połowę swojego życia spędziła trenując tenis. Zheng jest obecnie przykładem dla wielu młodych sportowców i udowadnia, że motywacja i wsparcie bliskich to jedyne, czego potrzebujemy, by odnieść sukces.

Dzieciństwo młodej zawodniczki nie należało do najłatwiejszych. W wieku zaledwie 8 lat Qinwen Zheng opuściła rodzinny dom i przeprowadziła się do Wuhan, miasta oddalonego od jej rodzinnego domu o ponad 400 kilometrów, by uczęszczać do szkółki tenisowej. Rodzice odwiedzali ją wówczas zaledwie raz w tygodniu. Chinka nie musiała długo czekać, by inni dostrzegli jej talent. W wieku 11 lat poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wzięła udział w Nick Bollettieri Discovery Open, evencie dla młodych tenisistów.