W środę i czwartek rozgrywano 1/8 finału turnieju WTA 500 w Tokio. Dla Igi Świątek był to pierwszy mecz od 23 dni i opadnięcia z US Open. Polka męczyła się z Mai Hontamą, ale wyszarpała zwycięstwo w dwóch setach. W takiej samej liczbie partii wygrały Jessica Pegula, Jekaterina Aleksandrowa i Weronika Kudiermietowa. W czwartek również 2:0 wygrały kolejne faworytki - Maria Sakkari, Caroline Garcia i Daria Kasatkina. Trzech setów potrzebowała tylko Anastazja Pawluczenkowa, by pokonać Lidię Noskovą.