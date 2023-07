Znamy datę pierwszego meczu Igi Świątek w Warszawie. Fani zachwyceni

Na jaw wyszła data pierwszego meczu Igi Świątek w BNP Paribas Open. Kibice są zachwyceni

"Gra na kortach twardych lepiej wpisuje się w kalendarz tenisowy. Dzięki temu ja i inne tenisistki możemy być lepiej przygotowane do powrotu na korty twarde przed US Open. Bardzo często powtarzam, że polscy fani jeżdżą za mną po całym świecie i bardzo mocno to doceniam. Zawsze na trybunach, niezależnie od kraju, w którym aktualnie gram, widzę polskie flagi i słyszę polski doping. To naprawdę niesamowite. Ten turniej jest jedynym eventem WTA w naszym kraju, a to oznacza, że jest również jedyną szansą, żeby zobaczyć w Polsce światowy tenis" - przekazała Iga Świątek.