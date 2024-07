Znalazła sposób na Świątek, ale Rybakinie nie dała rady. Popis Kazaszki na Wimbledonie

Jelena Rybakina straciła w drodze do ćwierćfinału tylko jednego seta, podczas meczu drugiej rundy z Laurą Siegemund. Niemka sprawiła sporo kłopotów Kazaszce, ale nie była w stanie przechylić szali na swoją korzyść w decydującym secie. Później przyszło efektowne zwycięstwo czwartej rakiety świata w potyczce z Caroline Wozniacki. Dunka polskiego pochodzenia zdołała wygrać tylko jednego gema w całym spotkaniu. W czwartej rundzie 25-latka nie rozegrała pełnego spotkania, gdyż Anna Kalinska nie była w stanie dokończyć rywalizacji .

Rybakina odzyskała kontrolę nad meczem. Pewne zwycięstwo nad Switoliną

Kazaszka słabo weszła w spotkanie i już na starcie przegrała własne podanie, przegrywając gema do 30. Po chwili dobrała się jednak do serwisu rywalki i szybciutko odrobiła stratę, która pojawiła się z jej perspektywy. Z biegiem czasu mistrzyni Wimbledonu 2022 nabierała wiatru w żagle i coraz śmielej poczynała sobie na korcie centralnym. Ukrainka cały czas musiała gonić wynik, ale w ósmym gemie nie powiodła jej się ta sztuka. Kazaszka przełamała do zera i serwowała po wygraną w pierwszej partii. Nie miała większych problemów z domknięciem seta rezultatem 6:3.