Znakomite wieści dla polskich tenisistów. Rzutem na taśmę

Niewiele brakowało, by jedynie grający z dziką kartą Maks Kaśnikowski miał zapewniony udział w tenisowym challengerze Enea Poznań Open, który w niedzielę rozpocznie się na kortach w Lasku Golęcińskim. Daniel Michalski i Kacper Żuk musieli czekać na decyzje zawodników z wyższym rankingiem, którzy mieli zapewniony udział w poznańskim turnieju. Żuk jeszcze w piątkowe popołudnie był pierwszym graczem pod kreską, ale po wycofaniu się Japończyka Kaichiego Uchidy ma to, na co czekał.