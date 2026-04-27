"Zmora" Świątek pogrążona w Madrycie. Skandalistka skorzystała z okazji

Za nami ostatnie mecze trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. W sobotę z marzeniami o tytule pożegnała się Iga Świątek, która z powodu choroby skreczowała w trakcie trzeciego seta w meczu z Ann Li. Następnego dnia z tego samego powodu wycofanie ogłosiła Ludmiła Samsonowa, z problemami mierzyła się również Coco Gauff. Amerykanka wciąż jednak pozostaje w grze, podobnie jak Jelena Rybakina, która w niedzielny wieczór najpierw pokonała Qinwen Zheng, a następnie poznała swoją kolejną rywalkę.

Następną oponentkę wiceliderki światowego rankingu wyłonił mecz Anastazji Potapowej z Jeleną Ostapenko. Pierwsza z nich często określana jest mianem "skandalistki", ponieważ kilka lat temu, już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, dumnie paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa, podczas turnieju w Rzymie prowokowała z kolei kibiców. Urodzona w Rosji zawodniczka od niedawna reprezentuje Austrię, w Madrycie musiała najpierw przystąpić do kwalifikacji.

WTA Madryt. Ponad dwie godziny walki w meczu Potapowa - Ostapenko

Potapowa przegrała decydujący mecz eliminacji, ale później i tak weszła do drabinki głównej jako "szczęśliwa przegrana", ponieważ wycofała się Madison Keys. Urodzona w Saratowie tenisistka skorzystała z okazji, ponieważ w pierwszym meczu pewnie pokonała Shuai Zhang. Następnie trafiła właśnie na Ostapenko, która w stolicy Hiszpanii rozstawiona jest z "21".

Łotyszka, podobnie jak Potapowa, turniej rozpoczęła od drugiej rundy, w niej pokonała Simonę Waltert. W starciu z urodzoną w Rosji reprezentantką Austrii zawodniczkę określaną "koszmarem" bądź też "zmorą" Igi Świątek ze względu na korzystny bilans spotkań z Polką (wygrała wszystkie sześć dotychczasowych meczów), można było traktować jako nieznaczną faworytkę starcia o awans do czwartej rundy.

Niedzielny mecz początkowo układał się po myśli Łotyszki (40. w rankingu WTA), która rozpoczęła starcie od przełamania Potapowej. W kolejnych dwóch gemach ponownie doszło do przełamania, obie tenisistki zresztą musiały jeszcze kilkukrotnie bronić break pointów. Końcówka seta należała do Ostapenko, która wygrała 6:4.

Druga odsłona meczu również zaczęła się od przełamania Potapowej, ponownie spotkanie stało się wyrównane. Szósty gem, przegrany przez Ostapenko do zera okazał się momentem zwrotnym, bowiem reprezentantka Austrii później bez większych problemów obroniła podanie, a przy stanie 5:4 ponownie przełamała Ostapenko, wygrywając 6:4.

W trzeciej partii Łotyszka również ugrała cztery gemy, ale tym razem set przebiegał zgoła inaczej. Potapowa (56. w rankingu WTA), w pierwszych trzech gemach oddała rywalce zaledwie dwa punkty, prowadziła już 3:0. Wówczas nastąpił zryw Ostapenko, ta zgarnęła cztery kolejne gemy, zapowiadało się na to, że pójdzie za ciosem i lada moment przypieczętuje awans. Tenisistka z Rygi zaprzepaściła jednak wypracowaną szansę, po spektakularnym odrobieniu strat z 0:3 na 4:3 już nie wygrała gema, finalnie to Potapowa po 131 minutach walki świętowała zwycięstwo 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) i awans do czwartej rundy turnieju w Madrycie.

Dla Ostapenko to pożegnanie ze stolicą Hiszpanii, ponieważ już wcześniej razem z Erin Routliffe odpadła z turnieju deblowego.

