Zmora Świątek na aucie, radykalna decyzja. Triumf w US Open i nagły koniec

Jelena Ostapenko zakończyła tenisowy sezon na 15. pozycji w rankingu WTA i nie jest to dla niej raczej powód do dumy. Zaczynała go w Australii na 12. miejscu, miała też wówczas serię bardzo dobrych występów. W Brisbane dotarła do ćwierćfinału (WTA 500), w Adelajdzie triumfowała (WTA 500), w Linzu powtórzyła ten wyczyn (WTA 500). Co ciekawe, przez półtora miesiąca jedyną zawodniczką, która potrafiła ją pokonać, była Wiktoria Azarenka.

