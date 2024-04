Zmora Świątek ma swoje zmory. Wstydliwa wpadka Jeleny Ostapenko

O Jelenie Ostapenko słyszał pewnie każdy fan kobiecego tenisa, o Suzan Lamens , 24-letniej Holenderce - niewielu. Dwa lata temu awansowała do grona dwustu najlepszych zawodniczek świata, w poprzednim sezonie straciła tę pozycję, miesiąc temu wróciła do TOP 200. Gdy Ostapenko brylowała w Australii (ćwierćfinał w Brisbane, triumf w Adelajdzie), Lamens odbijała się tam od kolejnych turniejów.

W Auckland i Melbourne nie przeszła eliminacji, poleciała na WTA 125 do Indii, ale tam efekt był podobny. Wróciła więc do Europy, by tu nabijać punkty w halowych turniejach ITF. W efekcie dziś jest 164. na liście WTA - nie ma co marzyć nawet o eliminacjach turniejów w Stuttgarcie, Madrycie czy Rzymie. Ostapenko zaś się do nich przygotowuje - w dwóch ostatnich będzie wkrótce rozstawiona.