Przed nimi jest tylko jedna zawodniczka - to liderka światowego rankingu Iga Świątek. Polka zwyciężyła w 30 z 35 meczów, co daje 85,7 proc. (Muchova wygrała 11/13, a Sabalenka 33/40).

Iga Świątek wygrała 30 z 35 meczów w tym sezonie na "hardzie"

Co będzie dalej? Jeśli Czeszka przegra półfinał, spadnie aż do wartości 78,5 proc. W razie wygranej w turnieju w Pekinie osiągnie z kolei aż 86,6 proc., a w przypadku dojścia do meczu o tytuł, ale porażki w niej - 80 procent. To jasne, że w przypadku stosunkowo tak małej liczby rozegranych spotkań, przy każdej porażce odsetek będzie mocno spadał.