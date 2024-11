Zmora Igi Świątek znów na korcie. Mistrzyni Roland Garros 2024 pokonała Jelenę Ostapenko

Razem z Ludmyłą Kiczenok zostały rozstawione z "1". Nie oznaczało to jednak, że mistrzynie US Open w deblu będą miały w pierwszym starciu łatwo. Po drugiej stronie siatki czekał na nie duet Katerina Siniakova/Taylor Townsend. Czeszka wygrała w tym sezonie Roland Garros i Wimbledon w grze podwójnej. W Paryżu triumfowała razem z Coco Gauff , ale na londyńskiej trawie osiągnęła sukces już w parze z Taylor Townsend. Szykował nam się zatem bardzo ciekawy pojedynek.

Ostatni mecz pierwszego dnia WTA Finals 2024 za nami. Ostapenko kontra Siniakova w deblu

Duet rozstawiony z "1" rozpoczął spotkanie od mocnego uderzenia. Kiczenok i Ostapenko wyszły na prowadzenie 3:0 po tym, jak wygrały dwa decydujące punkty przy własnym podaniu oraz przełamały rywalki do 30. Siniakova i Townsend miały problem, by dobrać się do serwisu przeciwniczek. W końcu doczekały się większej liczby szans i tym razem do breaka już doszło. W ósmym gemie serwowały po wyrównanie na 4-4. Nie potrafiły jednak wykorzystać okazji, jaka się nadarzyła. W kolejnych minutach znów to Ludmyła i Jelena rządziły na korcie. Dzięki temu zdołały zamknąć seta rezultatem 6:3.