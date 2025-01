Jelena Ostapenko do tej pory czterokrotnie mierzyła się z Igą Świątek i każde z tych spotkań wygrała, przez co często jest nazywana "zmorą" Polki. Łotyszka szybko straciła szansę na to, by spotkać się z wiceliderką rankingu WTA podczas tegorocznego Australian Open - w turnieju singlowym odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Belindą Bencic.

Australian Open. Jelena Ostapenko i Su-wei Hsieh zwróciły nagrody

Po meczu, podobnie jak to ma miejsce w innych finałach, na ceremonię dekoracji zaproszono nie tylko triumfatorki, ale też przegrane. Wtedy to doszło do kuriozalnej sceny z udziałem Ostapenko. Łotyszka i jej partnerka otrzymały po srebrnej paterze, ale po chwili zorientowały się, że wręczono im nagrody dla... trenerów rywalek. "To nie to" - rzuciła wyraźnie zaskoczona Ostapenko do koleżanki, po czym od razu oddała trofeum.