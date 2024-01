Zmora Igi Świątek koszmarem kolejnej Polki. Nie będzie półfinału

Z pewnością liczyła na szybkie przełamanie w konfrontacji deblowej, ale i tutaj doszło do niepowodzenia. Lepsze okazały się Ukrainka Ludmiła Kiczenok i Łotyszka Jelena Ostapenko . W otwierającej partii kluczowe okazało się przełamanie w piątym gemie. To uzyskane w trzecim szybko straciło znaczenie, bo Polka i Amerykanka odłamały się na 2:2. Od stanu 2:3 nie były już jednak w stanie odwrócić losów seta.

Brisbane: Magda Linette odpadła z singla i debla

W drugiej odsłonie rywalizacji Kiczenok i Ostapenko uzyskały przewagę breaka już na samym początku. Linette i Pera doprowadziły do tzw. punktu decydującego w drugim i piątym gemie, lecz nie były w stanie przekuć tego w "odłamanie". Udało się to dopiero na 4:4. Nasza rodaczka i jej koleżanka szybko zamknęły sobie jednak furtkę do awansu do półfinału, ponownie tracąc serwis na 4:5. Przeciwniczki podawały, by wygrać cały mecz, co udało się bez problemu.