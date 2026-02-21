Zmiany w zestawieniu, Sabalenka już poza podium. Poznaliśmy mistrzynię w Dubaju

Mateusz Stańczyk

Dobiegł końca turniej WTA 1000 w Dubaju. Tegoroczna edycja owiana była kontrowersjami ze względu na liczne wycofania czołowych zawodniczek. Mimo to w decydującym spotkaniu znalazły się dwie tenisistki z TOP 10. Dwukrotna mistrzyni zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli Elina Switolina, mierzyła się z Amerykanką - Jessicą Pegulą. Mecz potrwał zaledwie 72 minuty i przyniósł niekorzystne rozstrzygnięcie dla Aryny Sabalenki w kontekście rankingu WTA Race.

Kobieta ubrana w jasny sportowy top na tle niebieskiego kortu tenisowego. Włosy spięte w kucyk, widoczna sportowa biżuteria na szyi, wyraz zamyślenia na twarzy.
Aryna Sabalenka zanotowała spadek w rankingu WTA Race po turnieju w DubajuPatrick HAMILTON / AFPAFP

Wczorajsze półfinały w ramach tysięcznika w Dubaju dostarczyły ogromnej dawki emocji. W pierwszym meczu zobaczyliśmy znakomity powrót Jessiki Peguli. Amerykanka przegrywała już 1:6, 1:3 ze swoją rodaczką Amandą Anisimovą, a mimo to zdołała zwyciężyć 1:6, 6:4, 6:3 po 2 godzinach i 2 minutach gry. W ten sposób poprawiła bezpośrednich bilans ich oficjalnych starć na 5-0.

    Jeszcze dłuższy okazał się drugi pojedynek o awans do decydującego meczu. Dokładnie o 61 minut. Obejrzeliśmy kawał widowiska pomiędzy Eliną Switoliną a Coco Gauff. W tie-breaku drugiego seta Amerykanka obroniła w sumie cztery meczbole i doprowadziła do rozstrzygającej partii. Ostatecznie triumfowała jednak Ukrainka - 6:4, 6:7(13), 6:4. Dzięki temu reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów podtrzymała szanse na trzeci tytuł w Dubaju.

    Dla Switoliny (9. WTA) i Peguli (5. WTA) dzisiejszy pojedynek mógł być także ukoronowaniem ostatnich tygodni/miesięcy w ich wykonaniu. Elina miała dotychczas bilans 15-2 w sezonie 2026. Z kolei Jessica po raz siódmy z rzędu znalazła się w najlepszej "4", co potwierdzało jej wysoką regularność. Sobotnią faworytką wydawała się Amerykanka - właśnie ze względu na mniejsze zmęczenie. Grała swój piątkowy mecz o ponad godzinę krócej, na dodatek skończyła go znacznie wcześniej. To mogło odegrać sporą rolę. Co ciekawe, tenisistka z USA walczyła o swój pierwszy tytuł WTA 1000 poza amerykańskim kontynentem. Dotychczasowe triumfy tej rangi święciła w Guadalajarze, Montrealu i Toronto.

      WTA Dubaj: Elina Switolina kontra Jessica Pegula w finale

      Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Peguli. Co prawda pierwsze dwa punkty przy serwisie Switoliny powędrowały na konto Ukrainki, ale później zawiązała się znakomita passa dla Amerykanki. Jessica zdobyła aż 10 punktów z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Po tym, jak wykorzystała trzeciego break pointa podczas drugiego rozdania przy podaniu Eliny, zrobiło się już 3:0 z podwójnym breakiem na korzyść Jessiki.

      Kolejne minuty przyniosły kontynuację festiwalu przełamań. Najpierw premierowego "oczka" doczekała się reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów, potem skutecznością na returnie znów wykazała się Pegula. Podczas szóstego gema zawodniczka z USA utrzymała swoje podanie, mimo że musiała bronić dwóch break pointów. Po chwili Jessica wypracowała sobie setbola na 6:1. Ostatecznie Switolina przedłużyła rywalizację w pierwszej partii, ale tylko na moment. Po zmianie stron Amerykanka nie straciła ani jednego punktu i zapisała na swoim koncie triumf rezultatem 6:2.

        Początek drugiej części pojedynku przebiegał pod dyktando serwujących. Na break pointy trzeba było zaczekać aż do piątego rozdania. Wtedy to Pegula wypracowała sobie dwie okazje i wykorzystała już pierwszą z nich. W kolejnych minutach Jessica miała następne szanse na przełamanie. Switolina wciąż starała się jednak utrzymywać kontakt z przeciwniczką. W dziewiątym gemie Ukrainka obroniła piłkę mistrzowską i dorzuciła czwarte "oczko" na swoje konto.

        Presja przeszła na podanie Amerykanki. Piąta rakieta świata szybko wypracowała sobie jednak przewagę, wychodząc na 40-0. Jednego meczbola Elina jeszcze zdołała obronić, ale przy drugim Jessica dopięła swego. Ostatecznie Pegula triumfowała 6:2, 6:4 po 72 minutach gry. Taki wynik oznacza, że Aryna Sabalenka wypadnie poza podium rankingu WTA Race. Nową wiceliderką zostanie mistrzyni zmagań w Dubaju, z dorobkiem 1975 pkt. Na trzecie miejsce wskoczy Ukrainka. Podobnie jak Białorusinka, będzie posiadać 1800 "oczek", ale Switolina uzyskała łącznie więcej punktów podczas wielkoszlemowego Australian Open oraz turniejów rangi WTA 1000. Ten czynnik sprawi, że 31-latka wyląduje tuż przed tenisistką z Mińska. Na czele niezmiennie znajduje się Jelena Rybakina (2443 pkt).

        Tenisistka w pomarańczowym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem przebywa na korcie, trzyma rakietę tenisową w lewej ręce i unosi prawą dłoń w geście zatrzymania lub wyciszenia, w tle widownia na trybunach.
        Jessica PegulaWilliam WestAFP
        Zawodniczka tenisowa w pomarańczowym topie i białej spódnicy z rakietą w ręce wyraża silne emocje podczas meczu, w tle rozmyta postać w białym stroju.
        Elina SwitolinaWilliam WestAFP
        Młoda kobieta w sportowym stroju tenisowym i opasce na głowie, stojąca na tle nieostrego stadionu, wyrażająca zamyślenie lub zadumę.
        Coco GauffMinas PanagiotakisAFP
        Svitolina z awansem do półfinału Australian Open. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

