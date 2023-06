Zmiana na czele rankingu ATP. Hubert Hurkacz nie może być zadowolony

Alcaraz przystępował do turnieju w Queen's Clubie z bilansem meczów na trawie 4-2. W Londynie pokazał się jednak z bardzo dobrej strony, a w niedzielnym finale pokonał Australijczyka Aleksa de Minaura 6:4, 6:4. To pierwszy triumf Hiszpana na tej nawierzchni. Dla Hiszpana to piąty triumf w sezonie, dzięki czemu zrównał się pod tym względem z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem. "Niewiele to jednak zmienia. Przecież do Wimbledonu przystąpi Novak" - tłumaczył Alcaraz.