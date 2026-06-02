Zmiana liderki po meczu Sabalenki. Rybakina nie czekała długo. To już pewne

Wczoraj zakończyła się rywalizacja w czwartej rundzie singla kobiet podczas Roland Garros. Na deser rozegrano mecz z udziałem dwóch czterokrotnych mistrzyń imprez wielkoszlemowych. Aryna Sabalenka mierzyła się z Naomi Osaką. Było to spore wydarzenie, bowiem po raz pierwszy od trzech lat panie zagościły w sesji wieczornej na Court Philippe-Chatrier. Kibice, którzy kupili bilety i pojawili się na trybunach, raczej nie mogli narzekać na brak emocji.

Japonka dobrze weszła w to spotkanie, prowadziła 2:0. Z każdą minutą Białorusinka nabierała jednak tempa. Tenisistka z Mińska była niezwykle trudna do zatrzymania przy swoim podaniu, ciężar gry przeszedł na gemy zawodniczki z Azji. Liderka rankingu WTA przechyliła szalę na własną korzyść w końcówce pierwszego i drugiego seta. Ostatecznie turniejowa "1" zwyciężyła 7:5, 6:3 po 87 minutach gry. Dzięki temu zagwarantowała sobie spotkanie z Dianą Sznajder o awans do najlepszej "4".

Rybakina straciła kontrolę, Sabalenka skorzystała

W tle tych wydarzeń dzieją się także istotne rzeczy w kontekście rankingów WTA. Po tym, jak Jelena Rybakina odpadła w drugiej rundzie, stało się jasne, że Sabalenka obroni pozycję na szczycie głównego notowania po Roland Garros. Dodatkowo Aryna dostała okazję, by przejąć stery w zestawieniu WTA Race. Reprezentantka Kazachstanu nie czekała zbyt długo na utratę liderki w tym rankingu. Już sam awans Białorusinki do ćwierćfinału sprawił, że tenisistka z Mińska posiada wirtualnie 4510 pkt, a mistrzyni Australian Open - 4388 "oczek".

Rybakina będzie próbowała nadrabiać stratę podczas turnieju rangi WTA 500 na kortach trawiastych w londyńskim Queen's Club, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Organizatorzy tych zmagań poinformowali, że Jelena postanowiła skorzystać z opcji zastąpienia Lindy Noskovej, bowiem Czeszka wycofała się z rozgrywek. Kazaszka miała taką możliwość jako tenisistka z TOP 30 głównego rankingu.

Chociaż w klasyfikacji WTA Race "na żywo" Sabalenka znajduje się obecnie na czele, to Aryna nie ma jeszcze gwarancji utrzymania tej pozycji. Teoretyczne szanse na wyprzedzenie Białorusinki posiadają wciąż Elina Switolina i Mirra Andriejewa. Zawodniczka z Mińska potrzebuje tytułu w stolicy Francji, by zachować pierwszą lokatę w tym zestawieniu, bez patrzenia na wyniki przeciwniczek. Aryna może mieć maksymalnie 6080 pkt, Elina 5460, a Mirra - 4928.

Sytuacja jest zatem niezwykle ciekawa i rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Teoretycznie może nawet dzisiaj, jeśli Ukrainka i Rosjanka przegrałyby swoje ćwierćfinałowe potyczki. O godz. 11:00 Andriejewa zmierzy się z Soraną Cirsteą, a Switolina zagra ze sobą rodaczką - Martą Kostiuk.

Ranking WTA Race "na żywo" (stan na 1 czerwca):

1. Aryna Sabalenka - 4510 pkt (4080 + 430)

2. Jelena Rybakina - 4388 pkt (4318 + 10)

3. Elina Switolina - 3890 pkt (3460 + 430)

4. Mirra Andriejewa - 3358 pkt (2928 + 430)

5. Jessica Pegula - 3195 pkt (3185 + 10)

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

