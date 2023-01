Dick Savitt skończył karierę i zajął się biznesem. Wrócił na kort i... zaskoczył wszystkich

Savitt grę w tenisa i regularne treningi łączył ze studiami , a gdy je skończył, zaczął odnosić największe sukcesy w karierze. Jeszcze tego samego roku dostał się do finału US Open, w następnym ruszył w świat. Wygrał zmagania w Australii i Anglii , w Paryżu zameldował się w ćwierćfinale, a Nowym Jorku - w półfinale. Podobnie obiecujący był kolejny sezon (jeden półfinał i cztery ćwierćfinały), Savitt był też numerem dwa w światowym rankingu.

W Paryżu rok po roku dotarł do finału turnieju deblowego. - Nie sądzę, by ktokolwiek kochał tenis tak bardzo, jak mój tata. Uwielbiał tę grę, bardzo ją szanował i lubił patrzeć, jak przez te lata poprawiała się jakość - mówił Bob Savitt. Po trzech latach przerwy wrócił na kort, ale nie trenował już regularnie i nie miał szkoleniowca. Mimo to... dwa razy został mistrzem Stanów Zjednoczonych i dwukrotnie przebił się do ćwierćfinału US Open! Poza kraj już jednak na turnieje nie wyjeżdżał.