Złe wieści z China Open. Nie będzie półfinału i polskiego "hat-tricka"

Dobrą dynamikę naszych tenisistów podtrzymała Magda Linette, choć zadanie ułatwił jej los . Jennifer Brady doznała urazu prawego kolana, które w przeszłości było już operowane. Po czterech rozegranych gemach, przy stanie 3:1 dla poznanianki, postanowiła poddać spotkanie. Kilka minut wcześniej zaopiekowała się nią fizjoterapeutka, jednak Amerykanka nie była w stanie biegać tak, by móc grać na chociażby przyzwoitym poziomie.

China Open 2023. Jan Zieliński i Hugo Nys już poza turniejem

Konfrontacja potrwała godzinę i 10 minut. Zieliński i Nys szybko stracili własne podanie do zera (na 0:2), a później nie potrafili wykorzystać żadnego z trzech break pointów. Przy stanie 2:5 ponownie przegrali gema serwisowego i zarazem pierwszego seta. W drugiej partii mieli trzy okazje na przełamanie na 4:3, ale także nie dali rady, by po chwili przegrywać już 4:5. Skupski i Koolhof musieli tylko "wyserwować" awans do półfinału, z czym nie mieli żadnego problemu. W kolejnym meczu zmierzą się z dobrze znanymi Rosjanami, Karenem Chaczanowem i Andriejem Rublowem.