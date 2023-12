Złe wieści dla Hurkacza i Świątek. Zapadła niekorzystna decyzja, finał się oddalił

Zmagania podczas World Tennis League 2023 przyciągają ogromne zainteresowanie. Znakomicie radzą sobie w nich jak na razie Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Niestety przed sobotnimi meczami otrzymaliśmy negatywne wieści dotyczące zaplanowanych na trzeci dzień zmagań. Redakcja CANAL+Sport w raporcie z Abu Zabi przekazała, że w sobotę nie obejrzymy mikstów. To zła wiadomość dla Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Oznacza to, że do zdobycia będzie mniej gemów, któe liczą się w tabeli.