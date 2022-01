Słynny szwedzki piłkarz o bałkańskich korzeniach, czyli Zlatan Ibrahimović, postanowił przedstawić swoją opinię w sprawie awantury, jaka rozpętała się wokół Novaka Djokovicia i braku udziału Serba w tegorocznym Australian Open.

Zlatan Ibrahimović: Ja zaszczepiłem się z troski o zdrowie

Serbski tenisista, jako osoba niezaszczepiona przeciwko COVID-19, stoi teraz przed perspektywą problemów, jakie może mieć z udziałem w wielu ważnych turniejach w najbliższym czasie.

"La Gazzetta dello Sport" pisze o reakcji Zlatana Ibrahmovicia na dylematy Djokovicia i sytuację, w jakiej Serb się znalazł.

- To nie jest to samo: zaszczepić się z powodu troski o zdrowie a zaszczepić się z powodu uczestnictwa w turnieju tenisowym. Ci, którzy przyjmują szczepionkę robią to przede wszystkim dlatego, że w nią wierzą - zwrócił uwagę "Ibra". - Uważają, że jest skuteczna w walce z chorobą. Ale każdy z nas ma swoje zdanie. Nie powinno się zmuszać ludzi, żeby się zaszczepili tylko po to, by mogli udać się do pracy. Ja się zaszczepiłem, bo uważam, że to najlepsza forma ochrony, a nie po to, by móc grać w piłkę. To są inne sytuacje - przekonuje Szwed.

