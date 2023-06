Zła wiadomość dla rywalek Aryny Sabalenki. Tylko na to czekała

Teraz jednak Białorusinka wróciła na kort i przygotowuje się do startu na Wimbledonie, gdzie czuje się zdecydowanie lepiej niż na Rolandzie Garrosie. Sabalenka zdążyła zresztą już przekazać za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wraca do swojego królestwa.

Zła wiadomość dla rywalek Sabalenki

Na swoim koncie na Twitterze Sabalenka napisała "Witaj trawo, tęskniłam!", natomiast na Instagramie dorzuciła jeszcze nagranie ze swojego treningu na trawiastej nawierzchni, okraszone energetycznym remiksem utworu Snoop Dogga "Drop It Like It's Hot". Białorusinka jest wyraźnie nakręcona na występ na trawie, co dla jej rywalek jest złą wiadomością.