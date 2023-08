Deszcz storpedował mecz Rybakiny z Samsonową. Jest nowa godzina

"Po pierwszym przegranym secie musiałam coś zmienić w swojej grze i zaczęło to przynosić skutek, działało. Nie wiem, co się stało w trzeciej partii, gdy prowadziłam. Muszę na spokojnie obejrzeć mecz i przeanalizować go. Obie walczyłyśmy zażarcie o każdy punkt, było ciężko, ale to rywalka wygrała" - powiedziała po zakończeniu pojedynku Polka, cytowana na stronie WTA.