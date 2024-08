Zheng wygrała ze Świątek, później zdobyła złoto. Teraz wyznała, co działo się po triumfie

Qinwen Zheng to jedna z niewielu tenisistek, która może pochwalić się w tym roku wygraną z Igą Świątek. Chinka pokonała ją w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Teraz bardzo dobrze radzi sobie na kortach US Open i wymieniana jest nawet w gronie faworytek do triumfu. Po meczu z Jule Niemeier opowiedziała o tym, jak po zdobyciu złota na igrzyskach została przywitana w Chinach. Na początku nie było łatwo.