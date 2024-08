Zheng trzy piłki od triumfu i wtedy wydarzyło się to. Fręch ciągle w grze, Chinka w szoku

Magdalena Fręch miała już za sobą trzy spotkania podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdyż musiała się przedostawać do głównej drabinki przez eliminacje. Pokonała w nich Hailey Baptiste i Jessikę Bouzas Maneiro, dzięki czemu otrzymała prawo gry w docelowej rywalizacji. W pierwszej rundzie trafiła na Marie Bouzkovą, niedawną pogromczynię Aryny Sabalenki. Polka odrobiła stratę seta i sprawiła miłą niespodziankę, wygrywając mecz po dobrej grze .

W kolejnej fazie na tenisistkę urodzoną w Łodzi czekało jednak jeszcze poważniejsze wyzwanie. Musiała się zmierzyć z Qinwen Zheng, która niecałe dwa tygodnie wywalczyła olimpijskie złoto podczas igrzysk w Paryżu. Chinka pokonała po drodze m.in. Igę Świątek . Co ciekawe, obie medalistki imprezy czterolecia trenowały ze sobą przed zmaganiami w stanie Ohio. Reprezentantka Azji miała zatem kilka dni na przystosowanie się do nowej nawierzchni oraz piłek, którymi rozgrywany jest turniej w Cincinnati.

Qinwen Zheng serwowała po wygraną i zatrzymał ją deszcz. Druga szansa dla Magdaleny Fręch

Mistrzyni olimpijska od początku spotkania próbowała narzucić własne warunki gry i robiła to skutecznie . Magdalena wyglądała na zagubioną, jakby wszystko działo się dla niej za szybko. Nie miała za bardzo pomysłu, jak dobrać się do przeciwniczki, od której biła duża pewność siebie w uderzeniach. Niewiele brakowało, a mielibyśmy już 4:0 dla Chinki. Przy break poincie popsuła jednak smecza, po którym Fręch skutecznie domknęła gema na swoją korzyść.

Qinwen nic sobie z tego faktu nie robiła. Świetnie serwowała i sprawiała kolejne kłopoty naszej tenisistce. Polka zaś popełniała czasami błędy, do których nas nie przyzwyczaiła. Efektem tej mieszanki okazał się kolejny break dla Qinwen, która przy stanie 5:1 serwowała po zwycięstwo w premierowym secie. Pojawił się mały promyk nadziei, że Polka odrobi chociaż część strat, ale 26-latka nie wykorzystała swojej okazji na przełamanie . Później przyszedł setbol dla Zheng. Zakończyła partię już przy pierwszej okazji, wygrywając 6:1.

Kolejna wyrównana rozgrywka pojawiła się cztery gemy później. Po kilkunastu rozegranych akcjach, gdy zawodniczki wróciły do stanu równowagi, doszło do kilkuminutowej przerwy z powodu drobnych opadów deszczu. Moment był o tyle niefortunny, że wszystko działo się przy serwisie Magdaleny. Niestety, po powrocie do rywalizacji Chinka wywalczyła przełamanie i przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo w meczu.