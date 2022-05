Zheng Qinwen musiała uznać wyższość Igi Świątek w 1/8 finału turnieju Rolanda Garrosa . Polka, po trzysetowej walce, mogła wysoko unieść rakietę w geście triumfu. Jej zwycięstwo nad Chinką oznacza nie tylko grę w dalszym etapie rozgrywek, ale także kontynuację wspaniałej serii. Tenisistka numer jeden w notowaniu WTA wygrała 32. mecz z rzędu i wyrównała wynik Justine Henin oraz zbliżyła się do rekordu ustanowionego przez Serenę Williams (34 wygrane spotkania).

Reklama

Po pojedynku ze Świątek Qinwen przyznała, że w nie była w najlepszej dyspozycji. "Ból brzucha spowodowany okresem był zbyt duży. To kwestia kobiecych spraw. Zawsze źle się czuję pierwszego dnia okresu, bardzo mnie boli. Chciałabym być mężczyzną na korcie" - wyjaśniła i raz jeszcze podkreśliła, że ból miesiączkowy skutecznie uniemożliwił jej walkę z polską gwiazdą.

O komentarz do jej słów poproszono Igę.

"Grzeszna przyjemność" pomogła Idze Świątek awansować do ćwierćfinału

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Iga Świątek pokonała Zheng Qinwen w 1/8 finału - SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

Iga Świątek komentuje problemy Zheng Qinwen. "Znam to uczucie"

Mimo problemów Chinki Świątek wcale nie miała łatwej przeprawy. "Nie byłam zadowolona, że set mi uciekł i nie wygrałam go 6:3. Najważniejsze jest czerpać z tego pozytywy. Dawno nie miałam takiej sytuacji. To zimny prysznic" - zdradziła po spotkaniu.

Przyznała też, że nie miała pojęcia o kłopotach rywalki, ale całkowicie ją rozumie, ponieważ zna to uczucie. Zdaniem polskiej tenisistki ważne jest, aby jakoś sobie radzić w takich sytuacjach i ona wypracowała pewien skuteczny sposób. "W tym sezonie czuję, że jest z tym o wiele lepiej. W zeszłym roku sama też mówiłam o PMS-ie. Nie jest to łatwe, ale to cecha kobiecego tenisa. Cieszę się, że Zheng jest taka szczera, bo niewiele dziewczyn odważyłoby się o tym powiedzieć" - stwierdziła.

Niesamowita reakcja Igi Świątek. Emocje znowu dały o sobie znać

Zdjęcie Qinwen Zheng / AFP