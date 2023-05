Zgotowali jej piekło. Rywalce Igi Świątek pomaga FBI. "Jest coraz gorzej"

Amerykanka swój największy szczyt formy miała w 2018 roku. Wówczas zajmowała 5. miejsce w rankingu. Teraz stara się wrócić do tamtej dyspozycji. Bardzo dobrze radzi sobie we Francji, czego dowodem są jej zwycięstwa z Pliskovą i Graczewą.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Roland Garros. Karolina Pliskova - Sloane Stephens. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Rywalka Igi Świątek poruszyła ważny temat. Nie do wiary, z czym musi się zmagać

"To nie był pierwszy raz, ani drugi, ani trzeci. Rasizm jest normalny w La Liga. W rozgrywkach uważa się to za coś normalnego, federacja też tak sądzi, a rywale tylko do tego zachęcają. Hiszpania to piękny naród, który mnie przyjął i który kocham, ale to też kraj, który zgadza się na rasizm" - napisał w mediach społecznościowych piłkarz "Królewskich" po meczu z Valencią.