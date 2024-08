Zginął wepchnięty pod pociąg, bliscy chcą sprawiedliwości. Potrzebują pomocy

Zbiórka na pomoc prawną dla rodziny Kuby Siemiątkowskiego

"Kuba był naszym przyjacielem i częścią naszej tenisowej społeczności. Lubiany i szanowany. Zawsze uśmiechnięty, miły, skromny i niezwykle utalentowany. Miał ogromne serce i pasje do tenisa. Na korcie (i poza nim również) był oazą spokoju i cierpliwości" - opowiadali o zmarłym Jakubie Siemiątkowskim organizatorzy zbiórki. Ich celem jest uzyskanie odpowiedniej sumy na opłacenie pomocy prawnej, pokrycie kosztów pogrzebu oraz wsparcie dziadków młodego tenisisty, którzy go wychowali.

"Zbiórka ma na celu pomoc w zapewnieniu najlepszej opieki prawnej dla rodziny Kuby. Tak, by sprawiedliwości stało się zadość, by winny został prawidłowo ukarany. By już nigdy z rąk Maksymiliana S. nikomu nie stała się krzywda" - można było przeczytać na stronie zrzutki. Do zbiórki można dorzucić się tutaj.