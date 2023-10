Żenujące zachowanie trenera Rybakiny po meczu. "Nie szanuję czegoś takiego"

Stefano Vukov nie krył złości po występie Rybakiny

Z wydarzeń na korcie Lotus , gdzie rozgrywano mecz pomiędzy Jeleną a Mirrą , wyraźnie nie był zadowolony trener Kazaszki - Stefano Vukov . I to mimo tego, że jego zawodniczka odwróciła losy spotkania. Po zakończonym spotkaniu nie krył emocji, które gdzieś w nim siedziały. Całą sytuację skomentowała na antenie CANAL+ SPORT relacjonująca to spotkanie razem z Bartoszem Ignacikiem - Joanna Sakowicz-Kostecka .

Suchej nitki na Chorwacie nie pozostawili także internauci, śledzący to spotkanie: "Jak ta Rybakina z nim wytrzymuje", "Ten to nigdy nie będzie zadowolony", "Największa maruda na korcie i poza" - to tylko nieliczne komentarze do całej sytuacji.