Żenujące zachowanie przyjaciółki Sabalenki. Teraz wydała komunikat. To już koniec

Paula Badosa wybiegła wczoraj na kort w Ningbo, by zagrać o awans do finału tamtejszej imprezy rangi WTA 500. Jej rywalką była Daria Kasatkina. Mecz miał dość kuriozalny przebieg. Najpierw został bowiem opóźniony z powodu opadów deszczu, a gdy obie tenisistki już zaczęły grać, później musiały jeszcze dwukrotnie uciekać z kortu. Po ostatecznym wznowieniu rywalizacji Daria Kasatkina przypieczętowała swój triumf w pierwszym secie (6:4) i tym samym - jak się później okazało - awans do wielkiego finału.

