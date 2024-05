Zdjęcie rosyjskiego tenisisty wywołało skandal. Może czekać go sroga kara

Karen Chaczanow wywołał burzę za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Rosyjski tenisista 9 maja opublikował zdjęcie z okazji Dnia Zwycięstwa. Ukraińcy domagają się, by 27-latka zawieszono zarówno w kontekście meczów rangi ATP, jak i nadchodzących igrzysk olimpijskich w Paryżu .

Chaczanow zaryzykował, celebrując rosyjski Dzień Zwycięstwa

Karen Chaczanow może mieć w najbliższym czasie spore problemy. 9 maja Rosjanie co roku świętują Dzień Zwycięstwa, związany z zakończeniem II Wojny Światowej. Reszta Europy celebruje z tej okazji dzień wcześniej. Ów święto jest uznawane za jedno z najistotniejszych dla reżimu Władimira Putina. Dość powiedzieć, że na Macieja Rybusa posypały się gromy, gdy uwieczniono go, gdy wraz z innymi piłkarzami Rubina Kazań składał kwiaty na Placu Zwycięstwa.

Od początku inwazji Rosjan na Ukrainę, żadne zagraniczne osobistości nie świętują tego dnia. Chaczanow urodził się w Moskwie i 9 maja zdecydował się na niespodziewany gest. Na jednym ze swoich stories na profilu instagramowym opublikował wstążkę świętego Jerzego. To rosyjski symbol wojskowy. Przez wiele lat występowała w roli odznaczeń w imperialnej Rosji, a następnie Związku Radzieckim i obecnej Federacji Rosyjskiej . Zachowanie 27-latka nie tylko wzbudziło kontrowersje, ale też może nieść dla tenisisty poważne konsekwencje.

Ukraińcy domagają się zawieszenia Chaczanowa

Neutralni sportowcy i ich współpracownicy muszą wystrzegać się jakichkolwiek aktywności czy komunikacji związanych z ich flagą narodową lub godłem, lub jakimkolwiek innym symbolem Federacji Rosyjskiej, lub Republiki Białorusi. Dotyczy to także wspierania wojny w Ukrainie

Zdjęcie opublikowane przez Chaczanowa w jawny sposób przeczy tym zasadom. Nic zatem dziwnego, że Ukraińcy domagają się zawieszenia dla 27-latka . Jak do tej pory ani władze ATP, ani MKOl nie zdecydował się podjąć kroków wobec Rosjanina. Ten do wtorku rywalizował w Italian Open, gdzie w 1/8 finału uległ Alejandro Tabilo.

Chaczanow ma na koncie grę w półfinałach Australian Open 2023, a także US Open 2022. Udało mu się wygrać jeden turniej rangi ATP 1000 - miało to miejsce w Paryżu w 2018 roku. Do tego z igrzysk olimpijskich w Tokio wrócił ze srebrnym medalem za grę pojedynczą. Obecnie zajmuje 17. miejsce w rankingu mężczyzn.