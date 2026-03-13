Zdjęcia Sabalenki w welonie obiegły sieć. "Trening przed wielkim dniem"

Po dłuższej przerwie po Australian Open Aryna Sabalenka powróciła na kort i walczy obecnie o końcowe trofeum w turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Liderka światowego rankingu kobiet znów prezentuje wysoki poziom i należy do grona głównych faworytek imprezy na kalifornijskich kortach. Podczas zmagań białoruskiej zawodniczce towarzyszy jej narzeczony Georgios Frangulis, który regularnie wspiera tenisistkę z trybun podczas ważnych meczów oraz towarzyszy jej w trakcie treningów. Podczas ostatniego na korcie doszło do dość zaskakujących scen z udziałem liderki światowego rankingu i jej ukochanego. Media społecznościowe obiegły zdjęcia 27-latki... w welonie.

Aryna Sabalenka "przyłapana" w welonie. Nietypowy prezent do fanki, Georgios Frangulis wkroczył do akcji

Aryna Sabalenka zaledwie kilka dni świętowała zaręczyny z Georgiosem Frangulisem. Brazylijski biznesmen już od dłuższego czasu otrzymywał sugestie od ukochanej dotyczące tego, że powinni oni zrobić kolejny krok w swojej relacji. Tenisistka otrzymała pierścionek zaręczynowy wart fortunę, a o wielkim szczęściu liderki rankingu WTA rozpisywały się media na całym świecie. Nikt jednak nie spodziewał się, do jakich scen dojdzie kilka dni później w Indian Wells.

Podczas treningu przed meczem z Victorią Mboko Białorusinka została zaskoczona przez jedną z fanek, która wręczyła jej bukiet kwiatów oraz... welon. Prezent szybko stał się inspiracją do żartów na korcie. Sabalenka bez wahania założyła welon na głowę i przez chwilę trenowała w nim jak gdyby nigdy nic. Całej sytuacji z uśmiechem przyglądali się członkowie jej sztabu oraz kibice obecni na trybunach. Dla zabawy liderka rankingu WTA chwyciła również bukiet i wraz z narzeczonym odegrała scenkę niczym z weselnego przyjęcia. Udawała, że rzuca kwiaty za siebie w kierunku publiczności, za co otrzymała gromkie brawa od obecnych na terenie obiektu ludzi. Zdjęcia tenisistki opublikowano także na oficjalnym profilu WTA na Instagramie. "Trening przed wielkim dniem" - napisano żartobliwie.

Aryna Sabalenka William West AFP

Georgios Frangulis William West AFP

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis Sarah Stier AFP

