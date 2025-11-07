Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zdeklasowała Świątek, a teraz wyznała bolesną prawdę. Rybakina ogłosiła to publicznie

Rafał Sierhej

Jelena Rybakina w trakcie tegorocznego WTA Finals prezentuje się znakomicie i przekonała się o tym, choćby Iga Świątek. Kazaszka w piątkowe popołudnie zapewniła sobie prawo gry w finale imprezy, pokonując 4:6, 6:4, 6:3 Jessicę Pegulę w półfinale. Jak się okazuje na korcie walczyła nie tylko z rywalką, ale także z kontuzją. - Mam nadzieję, że jutro nie będzie gorzej - przyznała po meczu.

Jelena Rybakina
Jelena RybakinaFoto OlimpikAFP

Jelena Rybakina obiektywnie nie rozgrywała dobrego sezonu. Trudno stwierdzić inaczej, gdy spojrzy się na jej występy z naciskiem na Wielkie Szlemy. Kazaszka w tym sezonie nie zdołała w żadnym z tych najbardziej prestiżowych turniejów przebrnąć przez czwartą rundę, co dla mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku powinno być formalnością.

Mimo kłopotów dobra końcówka sezonu sprawiła, że Rybakina na ostatniej prostej zakwalifikowała się do kończących rywalizację w tym roku WTA Finals. Jej dyspozycja w Rijadzie była jednak sporą zagadką. Szybko okazało się, że przyleciała do Arabii Saudyjskiej w bardzo dobrej formie.

Rybakina kontuzjowana. Problemy przed finałem WTA Finals

Na start rozbiła Amandę Anisimovą, aby potem wygrać z Igą Świątek w trzech setach, ale w drugiej i trzeciej partii rywalizacji z Polką straciła ledwie gema. W półfinale Rybakina mierzyła się z Jessicą Pegulą. Potrzebowała trzech setów, ale ostatecznie to ona zagra o tytuł WTA Finals pierwszy raz w karierze.

Jak się okazuje, podczas meczu z Amerykanką Kazaszka walczyła nie tylko z rywalką, ale także z kontuzją ramienia. - Daję z siebie wszystko... Został jeden mecz. Postaram się zrobić wszystko, co możliwe, żeby wrócić do formy. Nie chcemy pogarszać sytuacji przed końcem sezonu. Na razie daję radę. Mam nadzieję, że jutro nie będzie gorzej - przyznała po meczu w rozmowie z "Tennis Channel".

O tytuł Rybakina zagra w sobotę 8 listopada. Jej rywalką będzie wygrana z pojedynku Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Niezależnie, czy do finału awansuje Białorusinka, czy Amerykanka, emocji w sobotnim spotkaniu z pewnością nie zabraknie.

Iga Świątek - Jelena Rybakina 2:6, 2:6. SKRÓT. WIDEOAP© 2023 Associated Press
Jelena Rybakina (z lewej) dołączyła do Aryny Sabalenki i Igi Świątek - zagra w WTA Finals
Jelena Rybakina (z lewej) dołączyła do Aryny Sabalenki i Igi Świątek - zagra w WTA FinalsFREDERIC J. BROWNAFP
Tenisistka w jasnej sportowej sukience i czapce z daszkiem świętuje zdobyty punkt, trzymając rakietę tenisową i zaciśniętą pięść, stojąc na korcie podczas rozgrywki.
Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną w drugim meczu WTA FinalsArtur WidakAFP
Dwie tenisistki po meczu, po lewej stronie zawodniczka w bordowym stroju i z ręcznikiem na ramionach, po prawej zawodniczka w sportowym stroju w jasnych barwach z wyrazem silnych emocji na twarzy, ściskająca pięść w geście triumfu.
Jelena Rybakina i Iga Świątek zmierzą się ze sobą w drugiej kolejce fazy grupowej WTA Finals 2025STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / JUNG YEON-JE / AFPAFP

