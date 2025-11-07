Zdeklasowała Świątek, a teraz wyznała bolesną prawdę. Rybakina ogłosiła to publicznie

Jelena Rybakina obiektywnie nie rozgrywała dobrego sezonu. Trudno stwierdzić inaczej, gdy spojrzy się na jej występy z naciskiem na Wielkie Szlemy. Kazaszka w tym sezonie nie zdołała w żadnym z tych najbardziej prestiżowych turniejów przebrnąć przez czwartą rundę, co dla mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku powinno być formalnością.

Mimo kłopotów dobra końcówka sezonu sprawiła, że Rybakina na ostatniej prostej zakwalifikowała się do kończących rywalizację w tym roku WTA Finals. Jej dyspozycja w Rijadzie była jednak sporą zagadką. Szybko okazało się, że przyleciała do Arabii Saudyjskiej w bardzo dobrej formie.

Rybakina kontuzjowana. Problemy przed finałem WTA Finals

Na start rozbiła Amandę Anisimovą, aby potem wygrać z Igą Świątek w trzech setach, ale w drugiej i trzeciej partii rywalizacji z Polką straciła ledwie gema. W półfinale Rybakina mierzyła się z Jessicą Pegulą. Potrzebowała trzech setów, ale ostatecznie to ona zagra o tytuł WTA Finals pierwszy raz w karierze.

Jak się okazuje, podczas meczu z Amerykanką Kazaszka walczyła nie tylko z rywalką, ale także z kontuzją ramienia. - Daję z siebie wszystko... Został jeden mecz. Postaram się zrobić wszystko, co możliwe, żeby wrócić do formy. Nie chcemy pogarszać sytuacji przed końcem sezonu. Na razie daję radę. Mam nadzieję, że jutro nie będzie gorzej - przyznała po meczu w rozmowie z "Tennis Channel".

O tytuł Rybakina zagra w sobotę 8 listopada. Jej rywalką będzie wygrana z pojedynku Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Niezależnie, czy do finału awansuje Białorusinka, czy Amerykanka, emocji w sobotnim spotkaniu z pewnością nie zabraknie.

Iga Świątek - Jelena Rybakina 2:6, 2:6. SKRÓT. WIDEO AP © 2023 Associated Press

Jelena Rybakina (z lewej) dołączyła do Aryny Sabalenki i Igi Świątek - zagra w WTA Finals FREDERIC J. BROWN AFP

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną w drugim meczu WTA Finals Artur Widak AFP

Jelena Rybakina i Iga Świątek zmierzą się ze sobą w drugiej kolejce fazy grupowej WTA Finals 2025 STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / JUNG YEON-JE / AFP AFP