Zdecydowana wygrana na start - następczynie Igi Świątek idą jak burza

Adam Molenda trener tenisowej reprezentacji Polski do lat 12 podkreślał przed rozpoczęciem zawodów, że los sprzyjał jego drużynie przy losowaniu turnieju w Gdyni - to była rozgrzewka. Pierwszy rywal, Mołdawia okazała się rywalem o klasę słabszym, młode Polki odniosły zdecydowane zwycięstwa w dwóch grach singlowych i w deblu.

Najpierw Zuzanna Giżewska wygrała z Andreą Stratan 6:1, 6:2.

- Pierwszy set pod zdecydowaną kontrolą Zuzi. Na początku drugiego seta, Mołdawianka zaczęła podnosić piłkę, ale nasza zawodniczka doskonale wchodziła na drive-volleye i po początkowym stanie 1:2, wygrała kolejne 5 gemów nie oddając żadnego do końca meczu. Świetna robota - chwalił swoją zawodniczkę trener Molenda.

Jeszcze mniej problemów miała mistrzyni Polski do lata 12, Maja Schweika, która nie straciła gema w spotkaniu z Anastasią Savinscaia. Wynik 6:0, 6:0 mówi za siebie.

- Różnica trzech klas, jeśli Maja trafiała rywalka nie miała nic do powiedzenia. Nasza zawodniczka świetnie serwowała i idealnie realizowała założenia taktyczne, o których mówiliśmy przed i w trakcie meczu - podsumował Adam Molenda.

Debel w składzie Zuzanna Giżewska - Antonina Snochowska również nie miał wielkich problemów z rywalkami i nie stracił gema - w efekcie łatwa wygrana na start - Polska - Mołdawia 3-0.

