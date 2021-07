"Zasłużone zwycięstwo Matteo. Piękna walka ze strony Huberta Hurkacza . Taki jest sport, ktoś musi wygrać ktoś przegrać. Nie wszyscy to jeszcze rozumieją" - napisał na swoim profilu na Twitterze Boniek.



Popularny "Zibi" jest wielkim fanem tenisa i zawsze śledzi spotkania naszych reprezentantów. Tym razem jednak jego serce było podzielone, bowiem w pewien sposób jest prywatnie powiązany z Matteo Berrettinim. Jego trener, bardzo poważany w środowisku tenisowych szkoleniowców, Vincenzo Santopadre, ożenił się z najstarszą córką Bońka, Karoliną. Mają dwójkę dzieci. Dlatego przed spotkaniem Boniek pisał, że tym razem trzyma kciuki za Matteo, bo to "prawie rodzina".



- Mój teść był jednym z czołowych piłkarzy globu. Nieraz rozmawiamy o tenisie, o Matteo i mojej pracy. On ma często dobre pomysły i wskazówki. Ma bogate doświadczenie. Wie, jak pracować ze sportowcem, co robić, by wszedł on na najwyższy poziom - wspominał kiedyś Santopadre.



KK