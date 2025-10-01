Zawrzało w Pekinie, rywalce Świątek puściły hamulce. "Nikt z tobą nie gada"

Droga Igi Świątek do 1/8 finału WTA Pekin była wyjątkowo krótka. Po rozbiciu dużo niżej notowanej Yue Yuan Polce wystarczył jeden set w rywalizacji z Camilą Osorio. Po tym, jak wygrała 6:0, Kolumbijka kreczowała, co oznaczało szybki awans do najlepszej ósemki rozgrywek.

W środę Świątek czeka wyzwanie dużo poważniejsze, bo zmierzy się z Emmą Navarro. Amerykanka jeszcze niedawno notowana była w pierwszej dziesiątce rankingu. Obecnie plasuje się na 17. pozycji. Zanim jednak tenisistki wyszły na kort w stolicy Chin, kibice byli świadkami zaskakujących scen z udziałem innych gwiazd.

Ostre spięcie Gauff z Bencić. Zawrzało w Pekinie

Jako pierwsza awans do ćwierćfinału wywalczyła Coco Gauff, która musiała mocno namęczyć się w rywalizacji z Belindą Bencić. Szwajcarka wygrała pierwszego seta 6:4, ale w dwóch kolejnych musiała uznać wyższość trzeciej rakiety świata. Napięcie i emocje w pewnym momencie mocno udzieliły się obu zawodniczkom.

Gdy Bencić przełamała Gauff w drugim secie i wyszła na prowadzenie, 4:3 ruszyła z pretensjami do sędzi. 28-latce nie podobało się zachowanie sztabu szkoleniowego Amerykanki, który w jej opinii starał się rozpraszać ją w trakcie serwisu.

- Kiedy akcja jest zakończona, nie mam problemu, nie obchodzi mnie to. Ale kiedy podchodzę do linii, żeby zaserwować, naprawdę nie muszą dopingować - poskarżyła się Bencić.

W tym momencie do wymiany zdań postanowiła włączyć się Gauff. Zaczęła krzyczeć w stronę rywalki i sędzi, co wywołało ostrą reakcję ze strony Szwajcarki.

Nikt z tobą nie rozmawia. Ona mówi do mnie, okej? Twój sztab ciągle gada. Ja jestem za stara na tego typu gierki gierki

Paradoksalnie od tego momentu Gauff zaczęła lepiej radzić sobie na korcie. Wykorzystała fakt, że Bencić została wyprowadzona z równowagi, odwróciła losy pojedynku i po 149 minutach walki triumfowała 4:6, 7:6(4), 6:2.

