Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zawrzało w Pekinie, rywalce Świątek puściły hamulce. "Nikt z tobą nie gada"

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Turniej WTA Pekin wkracza w decydującą fazę, a Iga Świątek czeka już na swoje starcie w ramach 1/8. Jej rywalką będzie notowana jeszcze niedawno w pierwszej dziesiątce rankingu WTA Emma Navarro. Zanim Polka i Amerykanka wyszły na kort, w Pekinie doszło do ostrego spięcia. Zawrzało w trakcie rywalizacji Coco Gauff z Belindą Bencić, a nagrania z tamtego zajścia obiegły media społecznościowe.

Coco Gauff
Coco GauffLintao ZhangGetty Images

Droga Igi Świątek do 1/8 finału WTA Pekin była wyjątkowo krótka. Po rozbiciu dużo niżej notowanej Yue Yuan Polce wystarczył jeden set w rywalizacji z Camilą Osorio. Po tym, jak wygrała 6:0, Kolumbijka kreczowała, co oznaczało szybki awans do najlepszej ósemki rozgrywek.

W środę Świątek czeka wyzwanie dużo poważniejsze, bo zmierzy się z Emmą Navarro. Amerykanka jeszcze niedawno notowana była w pierwszej dziesiątce rankingu. Obecnie plasuje się na 17. pozycji. Zanim jednak tenisistki wyszły na kort w stolicy Chin, kibice byli świadkami zaskakujących scen z udziałem innych gwiazd.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek nie wytrzymała. Polka grzmi: "To szalone". A pierwsza rakieta grozi rezygnacją

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Ostre spięcie Gauff z Bencić. Zawrzało w Pekinie

    Jako pierwsza awans do ćwierćfinału wywalczyła Coco Gauff, która musiała mocno namęczyć się w rywalizacji z Belindą Bencić. Szwajcarka wygrała pierwszego seta 6:4, ale w dwóch kolejnych musiała uznać wyższość trzeciej rakiety świata. Napięcie i emocje w pewnym momencie mocno udzieliły się obu zawodniczkom.

    Gdy Bencić przełamała Gauff w drugim secie i wyszła na prowadzenie, 4:3 ruszyła z pretensjami do sędzi. 28-latce nie podobało się zachowanie sztabu szkoleniowego Amerykanki, który w jej opinii starał się rozpraszać ją w trakcie serwisu.

    - Kiedy akcja jest zakończona, nie mam problemu, nie obchodzi mnie to. Ale kiedy podchodzę do linii, żeby zaserwować, naprawdę nie muszą dopingować - poskarżyła się Bencić.

    W tym momencie do wymiany zdań postanowiła włączyć się Gauff. Zaczęła krzyczeć w stronę rywalki i sędzi, co wywołało ostrą reakcję ze strony Szwajcarki.

    Nikt z tobą nie rozmawia. Ona mówi do mnie, okej? Twój sztab ciągle gada. Ja jestem za stara na tego typu gierki gierki
    wypaliła Belinda Bencić w kierunku Coco Gauff

    Paradoksalnie od tego momentu Gauff zaczęła lepiej radzić sobie na korcie. Wykorzystała fakt, że Bencić została wyprowadzona z równowagi, odwróciła losy pojedynku i po 149 minutach walki triumfowała 4:6, 7:6(4), 6:2.

    Jannik Sinner - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Iga Świątek walczy na turnieju WTA 1000 w Pekinie
    Iga Świątek

    Szok, co pisali o Idze Świątek. Bezczelny atak z Rosji. Nazwali ją "polską oszustką"

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Tenisistka w jasnym stroju sportowym z opaską na głowie ściska pięść w geście determinacji, na tle niebieskich krzeseł trybun i rozmytych sylwetek widzów.
    Coco GauffWANG ZHAO AFP
    Tenisistka uderzająca piłkę rakietą podczas meczu na korcie, skoncentrowana na akcji, w tle widoczne rozmyte postacie widzów.
    Belinda BencićWANG ZHAO AFP
    Tenisistka podpisuje autografy dla licznie zgromadzonych kibiców, którzy podają jej piłki tenisowe, buty i inne przedmioty do podpisu; atmosfera pełna entuzjazmu i radości.
    Coco Gauff i faniXinhua/ABACANewspix.pl
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja