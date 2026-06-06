Maja Chwalińska sensacyjnie dotarła do finału Roland Garros, w którym o tytuł powalczy z Mirrą Andriejewą. Kosmiczny wynik sprawił, że po wygranej z Dianą Sznajder Polka zapewniła sobie awans z 114. na 21. miejsce w rankingu WTA. Jeśli triumfuje w starciu o puchar, zostanie 14. rakietą świata.

Mimo to urodzona z Miechowie tenisistka - zgodnie z przepisami - nie będzie miała automatycznego wstępu do głównej drabinki Wimbledonu. Dlaczego? W tym roku zgłoszenia do turnieju w Londynie nastąpiły na bazie rankingu z 18 maja. Wówczas Chwalińska była jeszcze poza pierwszą setką.

Co z dziką kartą dla Chwalińskiej? Tomaszewski stawia ultimatum

W takiej sytuacji nawet po ewentualnym triumfie w Paryżu Polka będzie musiała grać w kwalifikacjach Wimbledonu. Tak się nie stanie wtedy, kiedy organizatorzy - a konkretnie All England Lawn Tennis and Croquet Club - przyznaliby jej "dziką kartę".

Niestety rzeczywistość wygląda tak, że władze Wielkiego Szlema w Anglii najczęściej takie wejściówki zostawiają dla swoich rodaków. Jednocześnie przypadek Mai Chwalińskiej jest naprawdę wyjątkowy. Zdaniem wielu ekspertów nasza rodaczka zwyczajnie zasługuje na ten przywilej.

Tego zdania jest chociażby Tomasz Tomaszewski. Doświadczony komentator Polsatu Sport postawił nawet pewnego rodzaju ultimatum. - Jeżeli Maja nie otrzyma dzikiej karty, to ja się obrażam na Wimbledon i nie będę komentował Wimbledonu. Uważam, że to byłby skandal. Zwłaszcza że Maja Chwalińska świetnie gra na trawie - powiedział przed kamerami.

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Jego zdaniem 24-latka na Wimbledonie mogłaby spisać się równie świetnie, co na paryskich kortach ziemnych. - Widziałem, jak ona gra na trawie. To jest dziewczyna, która ma taki naturalny talent do gry. Miękkie nogi, miękką rękę, więc ona może też zrobić furorę na trawie - uzupełnił.

Zmagania w Londynie rozpoczną się pod koniec czerwca. Teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z finału Mai Chwalińskiej na Roland Garros.

Maja Chwalińska ALEX NICODIM East News

Maja Chwalińska Wu Huiwo East News

W finale Roland Garros finezyjny tenis Mai Chwalińskiej zderzy się z brutalną siłą. DIMITAR DILKOFF AFP





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