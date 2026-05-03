Zawrzało po tym, jak Ukrainka potraktowała Rosjankę. Mistrzyni pod ostrzałem

W finale turnieju WTA 1000 w Madrycie zmierzyły się Mirra Andriejewa i Marta Kostiuk, a spotkanie zapowiadało się ekscytująco nie tylko ze względu na to, że obie zawodniczki świetnie spisywały się w Hiszpanii. Na kort wybiegły bowiem Rosjanka i Ukrainka, co dodawało dodatkowego "smaczku" rywalizacji. Tym bardziej, że Kostiuk nie kryje się z niechęcią do zawodniczek reprezentujących kraj, który od ponad czterech lat prowadzi wojnę w jej ojczyźnie.

Ukrainka w półfinale zmierzyła się z urodzoną w Rosji, ale reprezentującą Austrię Anastazją Potapową i dała do zrozumienia, że nie zapomniała o pochodzeniu rywalki - nawet nie podeszła siatki, by podziękować przeciwniczce za mecz. Stało się jasne, że w finale nie zrobi wyjątku też dla Andriejewej, ale i tak bardzo głośno stało się o tym, jak potraktowała finalistkę turnieju.

Marta Kostiuk wygłosiła przemowę po finale turnieju WTA 1000 w Madrycie

Kostiuk zamknęła spotkanie w dwóch setach (wygrała 6:3, 7:5), później nie kryła poruszenia tym, że udało jej się wygrać prestiżowy turniej. W trakcie ceremonii wręczenia trofeum przyznała, że to "niesamowite uczucie".

"Zajęło mi wiele lat, żeby dotrzeć do tego punktu, a jedyne słowo, o którym teraz myślę, to konsekwencja. To pojawianie się na korcie każdego dnia, bez względu na to, jak ciężko jest, bez względu na to, jak bardzo kochasz lub nienawidzisz tego, co robisz. I w ciągu ostatniego roku radziłam sobie z tym naprawdę dobrze" - powiedziała.

Jestem bardzo dumna z siebie i mojego zespołu. Dziękuję wam bardzo, że byliście przy mnie. Myślę, że tylko my wiemy, przez co przeszliśmy i ile razy chciałam się poddać, ale to wy utrzymaliście mnie na powierzchni i zmusiliście do dalszego działania. I dlatego jestem tu dzisiaj

Ukrainka podziękowała także swojej trenerce Sandrze Zaniewskiej oraz mężowi, zwróciła się również do rywalek, z którymi mierzyła się w Madrycie.

"Chcę podziękować wszystkim moim przeciwniczkom, z którymi grałam w tym tygodniu. Dziewczyny pchnęły mnie na skraj moich możliwości. Jeden z najbardziej niesamowitych meczów dla mnie w tych tygodniach... bardzo szczególne dwa tygodnie tutaj. Jeśli spojrzycie na statystyki sprzed zeszłego roku, myślę, że miałam bilans 2-7 w Madrycie. Nigdy nie myślałam, że będę w stanie wznieść tutaj tytuł. To na pewno nie był mój ulubiony turniej" - żartowała.

Mirra Andriejewa wspomniała o Marcie Kostiuk. W komentarzach zawrzało

Co z kolei do powiedzenia miała Andriejewa? Rosjanka była wyraźnie przybita porażką, zresztą chwilę po zakończeniu meczu usiadła na ławce przy korcie i ukryła twarz w dłoniach. Podczas przemówienia w jej oczach pojawiły się łzy, postanowiła jednak docenić to, co na korcie zaprezentowała Kostiuk.

"Chciałabym pogratulować Marcie i jej teamowi tego niesamowitego zwycięstwa dzisiaj oraz tego, jak wam idzie sezon na mączce. Wygraliście dwa turnieje z rzędu. Grasz bardzo dobrze. Gratulacje także za dzisiejsze zwycięstwo" - powiedziała.

Kibice komentujący oba przemówienia, których nagrania zamieszczono na profilu The Tennis Letter w serwisie X, nie zostawili suchej nitki na Ukraince. Zauważyli, że pochodząca z Kijowa tenisistka nie zwróciła się bezpośrednio do Andriejewej, nawet nie wspomniała o niej w swoim przemówieniu. W komentarzach momentalnie zawrzało. A to nie wszystko - świeżo upieczonej mistrzyni wypomniano także to, że nie podaje dłoni Rosjankom.

"Ona jest taka arogancka. Żadnego uścisku dłoni. Żadnych słów dla rywalek. Zdecydowanie nie jestem jej fanką"; "Kostiuk, cieszę się z twojego powodu, ale możesz nazywać swoje rywalki po imieniu i im podziękować. Mirra doceniła ciebie i twój zespół z szacunkiem. Myślę, że możesz to zrobić lepiej"; "Myślę, że jest jedyną zawodniczką, która nie gratuluje przeciwniczce po wygranej… To trochę żałosne, że nie potrafi nawet powiedzieć słowa do 19-letniej zawodniczki"; "Wszyscy wiemy i spodziewamy się braku uścisków dłoni, ale to było złośliwe - nie odwzajemnić uznania dla Mirry, kiedy ona była wobec niej taka miła" - czytamy w komentarzach pod nagraniem przemówienia Kostiuk.

"Nastolatka pokazująca Marcie, czym jest prawdziwa klasa"; "To jest uprzejme ze strony Miry, że pogratulowała Marcie pomimo sytuacji politycznej między ich krajami. Miło byłoby, gdyby ten gest został odwzajemniony"; "Marta patrzy na nastolatkę, która płacząc wychwala ją po przegraniu takiej bitwy, a ona nawet o niej nie wspomniała, bezwstydna" - tak z kolei zrecenzowano postawę Rosjanki.

Nie brakuje jednak głosów, że Kostiuk po prostu jest konsekwentna, a jej postawa nie dziwi, skoro na terenie Ukrainy toczy się wojna wywołana przez Rosjan. Takie opinie się pojawiają, ale jest ich zdecydowanie mniej, niż krytycznych głosów pod adresem mistrzyni z Madrytu.

Zagraniczni obserwatorzy tenisa są zresztą coraz mniej krytyczni wobec Rosjan i przedstawicieli tego kraju w sporcie, co może dziwić fanów z Polski, którzy niejednokrotnie dawali wyraz oburzeniu wobec działań wojennych prowadzonych za naszą wschodnią granicą. Oburzenie wyrażali także przedstawiciele poszczególnych dyscyplin, swego czasu głośno było o "proukraińskiej" postawie Igi Świątek, która występowała na korcie ze wstążką w barwach Ukrainy przyczepioną do czapki.

