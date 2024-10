Zawrzało po meczu Linette. Kibice wściekli na Polkę, nie mogą jej tego wybaczyć

Dobre chwile przeżywają obecnie Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Obie doskonale radzą sobie pod nieobecność Igi Świątek i dają polskim kibicom liczne powody do radości. Pierwsza z pań niedawno awansowała na najlepszą w karierze pozycję w rankingu WTA, druga zaś we wtorek udanie zainaugurowała zmagania w Wuhanie. 8 października poznanianka zmierzyła się z groźną Ludmiłą Samsonową. Rosjanka nie miała za wiele do powiedzenia, nasza rodaczka triumfowała bez straty seta i w pewnym stylu awansowała do kolejnej rundy.

