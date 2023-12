Simona Halep została zawieszona w październiku 2022 roku przez International Tennis Integrity Agency (ITIA), gdy wykryto u niej zabronioną substancję - roxadustat. Pozytywny wynik dały badania próbki A i B pobrane podczas ubiegłorocznego US Open. Specyfik stosowany jest przy leczeniu anemii. Rumunka pozytywny wynik testu tłumaczyła spożyciem skażonej odżywki. Dyskwalifikacja obowiązuje do 6 października 2026 r., ale niedługo może zostać "zamrożona" bądź wycofana.

Teraz powalczy o swoje racje przed Międzynarodowym Trybunałem ds. Sportu (Court of Arbitration for Sport, CAS) w Lozannie. Rozprawę wyznaczono na dni 7-9 lutego. W październiku jeszcze nie było wiadomo , czy Trybunał zajmie się sprawą, ale teraz potwierdzono to oficjalnie. Rozprawa znajduje się na odpowiedniej liście.