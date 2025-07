Zatrzymała Świątek na drodze do marzeń. Sensacja w Wimbledonie, turniejowa "szóstka" wypada z gry

Qinwen Zheng w głowach większości polskich kibiców z pewnością kojarzy się z tym, co wydarzyło się podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. To właśnie tam Chinka zatrzymała Igę Świątek na drodze do złotego medalu olimpijskiego. Od tego momentu Zheng wygrała jeden turniej i nie zmieni się to w tegorocznym Wimbledonie. 6. zawodniczka świata w pierwszej rundzie sensacyjnie przegrała w trzech setach z Kateriną Sinakovą.