W kończącym sezon turnieju WTA kibice mieli okazję oglądać starcie najlepszych tenisistek. Aryna Sabalenka walczyła z Igą Światek o finał prestiżowej imprezy. Ostatecznie to reprezentantka Polski awansowała dalej, postawiła kropkę nad i, i wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:1, 6:0. To jednak nie był koniec świetnych wiadomości , ponieważ nasza gwiazda wróciła na sporty szczyt i zajęła miejsce Sabalenki w światowym rankingu WTA.

"Wielkie dzięki mojemu zespołowi za wszystko, co dla mnie robicie! Jestem naprawdę szczęśliwa, że mam was wszystkich przy sobie! Więcej przed nami! Dla nas to dopiero początek. Czas się zregenerować, wrócić do zdrowia i przygotować się na kolejny przedsezon" - oznajmiła.