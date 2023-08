Iga Świątek pożegnała się z rozgrywkami w Kanadzie w półfinale turnieju. Jej pogromczynią okazała się Jessica Pegula . Polka przegrała z 29-latką 2:6, 7:6, 4:6 po emocjonującym meczu. Na początku raszynianka była blisko porażki, ale szybko wróciła na odpowiednie tory i gdy wydawało się, że Polka awansuje do finału WTA 1000 w Montrealu, znów opadła z sił i ostatecznie musiała uznać wyższość rywalki.

"Nie wiem, co dokładnie stało się w trzeciej partii, gdy prowadziłam. Muszę na spokojnie obejrzeć jeszcze raz mecz i przeanalizować go. Obie walczyłyśmy zażarcie o każdy punkt, było ciężko, ale to Jessica wygrała" - mówiła po spotkaniu 22-latka.