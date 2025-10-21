Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskoczyła Wiktorowskiego i zgasła. Nadszedł przełom. Wielka radość w Tokio

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Turniej WTA 500 w Tokio jest ostatnią rywalizacją tej rangi w sezonie 2025. I miejscem, gdzie wyjaśni się los ósmego miejsca w finale sezonu w Rijadzie. Mirra Andriejewa może tylko obserwować, co zrobi Jelena Rybakina. A ta potrzebuje dwóch zwycięstw, by zapewni sobie kwalifikację. W tym drugim spotkaniu na drodze Kazaszki może stanąć Victoria Mboko, sensacyjna triumfatorka WTA 1000 w Montrealu, która w Kanadzie doprowadziła do rozpaczy sztab Rybakiny, a później Naomi Osaki. Teraz zaś 19-latka ma znów powody do radości.

Bianca Andreescu została tą zawodniczką, którą Victoria Mboko zdołała ograć po dwóch miesiącach bez sukcesu
Bianca Andreescu została tą zawodniczką, którą Victoria Mboko zdołała ograć po dwóch miesiącach bez sukcesuMatthew Stockman/Getty ImagesAFP

W Polsce był już piątek ósmego dnia sierpnia, gdy w Montrealu kończyły się zmagania w turnieju WTA 1000, a 18-letnia jeszcze wtedy Victoria Mboko dokonała sensacyjnego zwrotu w walce o tytuł. Dzień wcześniej przegrała pierwszego seta z Jeleną Rybakiną 1:6, by później odwrócić losy meczu, szczególnie w ostatniej partii. I sprawiła wielką sensację. Gdyby nie to, Kazaszka dziś w Tokio już by grać nie musiała, miałaby pewną pozycję w WTA Finals.

A Mboko to samo zrobiła jeszcze w finale, grała przeciw Naomi Osace, którą po raz pierwszy w tamtych zawodach prowadził Tomasz Wiktorowski. Kamery pokazały zaciśniętą pięść Polaka, gdy jego podopieczna wygrała seta 6:2. A później młodziutka Kanadyjka z Ontario znów dokonała sportowego cudu. Wygrała ten mecz, zdobyła pierwszy tytuł WTA w karierze. I to od razu niemal ten z samej góry.

Niewiele zawodniczek zaczynało kariery od mocniejszego uderzenia, choć jako pierwsza na myśl przychodzi oczywiście Iga Świątek z tytułem French Open pięć lat temu.

    Mboko awansowała wtedy do światowej czołówki, zapewniła sobie rozstawienie w US Open. I do dziś... ani razu nie cieszyła się z wygranej.

    WTA 500 w Tokio. Victoria Mboko może odetchnąć. Sensacyjna mistrzyni z Montrealau czekała ponad dwa miesiące

    Ten przełom nastąpił w Tokio, czyli kraju Naomi Osaki. Japonka też miała grać w tym turnieju, była na liście zgłoszeń, dla niej pewnie wypełniłyby się trybuny. Tyle że doznała kontuzji w Osace, musiała zrezygnować.

    Mboko przegrywała zaś już pierwsze spotkania w kolejnych turniejach, ale miała też pecha. Barbora Krejcikova w US Open, Anastazja Potapowa w Pekinie, Jekaterina Aleksandrowa w Wuhanie, nieobliczalna Dajana Jastremska w Ningbo - można lepiej losować. Choć zawodniczka opromieniona takim sukcesem powinna była z Potapową wygrać.

    Uśmiechnięta młoda kobieta w sportowej odzieży i niebieskiej czapce z daszkiem stoi na tle rozmytego tłumu kibiców podczas wydarzenia sportowego.
    Victoria MbokoMinas PanagiotakisAFP

    W Tokio Mboko miała pierwotnie grać z Leylah Fernandez, swoją rodaczką, która wygrała całe WTA 250 w Osace. Wycofania, m.in. Jasmine Paolini, sprawiły, że drabinka uległa zmianie, a Mboko trafiła się... kolejna rodaczka - Bianca Andreescu. Mistrzyni US Open sprzed sześciu lat, której forma w tym sezonie mocno faluje, ale ostatnio znów opada.

    I tym razem 19-latka doczekała się ważnego przełomu, potrzebowała do tego zaledwie 75 minut spędzonych na korcie.

      W całym spotkaniu Mboko tylko raz straciła serwis, pod koniec pierwszej partii. Świetnie rozpoczęła mecz, odskoczyła na 3:0, a już pierwszy break point dla rywalki - w siódmym gemie - dał jej sukces. Starsza z Kanadyjek nie cieszyła się tym jednak długo, za moment znów została przełamana, przegrała partię 3:6.

      A druga tak samo, tym razem Mboko kontrolowała sytuację, nie dopuściła do choćby jednej szansy na breaka dla rywalki. A że potrafi świetnie wprowadzać piłkę, przekonały się już wielkie gwiazdy: z Rybakiną, Gauff czy Osaką na czele. Brakuje jej jeszcze stabilizacji, potrafi popełniać sporo błędów. I to ją czasem gubi.

        W drugiej rundzie Mboko zmierzy się z Evą Lys, ograła ją już w drugiej rundzie Rolanda Garrosa, teraz dojdzie do rewanżu. A jeśli wygra, to będzie czekała na lepszą z pary Jelena Rybakina/Leylah Fernandez.

        Aby wyprzedzić w rankingu WTA Race Mirrę Andriejewą, Kazaszka musi wygrać dwa spotkania w Tokio, awansować do półfinału. Jej trasa do Arabii Saudyjskiej wiedzie więc przez Kanadę.

        Tokio (K)
        1/16 finału
        21.10.2025
        05:45
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zawodniczka tenisowa ubrana w niebieską sukienkę sportową po udanym punkcie na korcie, dynamicznie zaciśnięta pięść i wyraźna emocja na twarzy, w tle rozmazana publiczność podczas turnieju.
        Victoria MbokoMinas Panagiotakis/Getty Images via AFPAFP
        Bianca Andreescu
        Bianca AndreescuSarah Stier/Getty Images via AFPAFP
