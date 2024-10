Zaskoczyła Igę Świątek na US Open, zatrzymała ją inna Polka. Niespodzianka tuż po północy

W ostatnich dniach Katarzyna Kawa odzyskała błysk w singlowych zmaganiach. Podczas turnieju ITF W100 w Macon przerwała serię ośmiu kolejnych porażek, otarła się nawet o finał imprezy. Dopiero na ostatniej prostej meczu z Anną Blinkową musiała uznać wyższość Rosjanki, która w tym sezonie ma już na rozkładzie zwycięstwa z takimi zawodniczkami, jak: Jelena Rybakina, Jessica Pegula czy Emma Navarro. Mimo to Polce udało się wyjechać z tamtej lokalizacji z tytułem. Wywalczyła go w grze podwójnej , w duecie z Sophie Chang.

Kontynuacją tej pozytywnej historii wydaje się turniej tej samej rangi w Tyler. Tu 31-latka rywalizuje już tylko w singlu, ale radzi sobie do tej pory bardzo skutecznie. W pierwszej rundzie zdołała okiełznać problemy w starciu z Brandy Walker i pokonała reprezentantkę gospodarzy 6:3, 5:7, 6:2. W drugiej fazie poprzeczka powędrowała już znacznie wyżej. Naszą zawodniczkę czekało bowiem starcie z Lauren Davis. To tenisistka, która podczas US Open przed dwoma laty walczyła z Igą Świątek i miała świetną okazję, by doprowadzić do decydującej partii, prowadziła już 4:1 w drugim secie. Później przegrała jednak pięć gemów z rzędu.