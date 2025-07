Zaskoczenie przed finałem Wimbledonu. Williams wraca na kort, podano datę

Amerykanie doskonale wiedzą, jak wywołać spore zainteresowanie turniejami rozgrywanymi na ich terenie . Dzień przed początkiem starcia pomiędzy Igą Świątek a Amandą Anisimovą ogłosili oni powrót Venus Williams do kobiecego touru. Chodzi o udział reprezentantki USA w zmaganiach w Waszyngtonie. Pomimo 45 lat na karku, sportsmenka dalej nie zakończyła kariery i tego potwierdzenie otrzymaliśmy w piątkowe popołudnie.

"Legenda powraca. Venus Williams pojawi się w Waszyngtonie po raz pierwszy od 2022 roku " - głosi krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. Głos zabrała też główna bohaterka. "W tym mieście jest coś naprawdę wyjątkowego. To miasto zawsze okazywało mi wiele miłości i nie mogę się doczekać, kiedy znów będę tam rywalizować" - wyznała sportsmenka, cytowana przez Sky Sports. Wydarzenie odbędzie się już niebawem, bo tenisistki zmierzą się o tytuł w dniach 19-27 lipca.

Triumfatorka zgarnie aż 500 punktów do rankingu WTA, co oznacza, że w Stanach pojawią się znane nazwiska. Na oficjalnej stronie turnieju widnieją między innymi: Jessica Pegula, Quinwen Zheng czy Amanda Anisimova. Ta ostatnia w sobotnie popołudnie zmierzy się z Igą Świątek w finale Wimbledonu. Do Waszyngtonu przylecą także dwie Polki: Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Niewykluczone, że właśnie któraś z nich skrzyżuje rakietę z doświadczoną reprezentantką USA.