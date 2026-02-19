Jeszcze 24 godziny temu Coco Gauff znajdowała się jedną nogą poza turniejem WTA 1000 w Dubaju. Elise Mertens miała trzy meczbole w tie-breaku drugiego seta na wyeliminowanie słabo grającej Amerykanki. Belgijka nie wykorzystała jednak żadnej z tych szans i to się na niej zemściło. Ostatecznie to tenisistka z USA triumfowała 2:6, 7:6(9), 6:3 i zameldowała się w najlepszej "8" tysięcznika w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dzisiaj zanosiło się na kolejne bardzo ciekawe wyzwanie dla 21-latki. A to dlatego, że jej przeciwniczką była Alexandra Eala. Reprezentantka Filipin znakomicie spisywała się w tym tygodniu. Na drodze do ćwierćfinału pokonała m.in. Jasmine Paolini. W dodatku 47. rakieta świata mogła liczyć na niesamowity doping na trybunach. Publiczność żywiołowo reagowała podczas poprzednich spotkań z udziałem 20-latki. Stąd pojawiało się pytanie, jak z tą sytuacją poradzi sobie Gauff. Odpowiedź poznaliśmy podczas czwartkowej batalii.

WTA Dubaj: Coco Gauff kontra Alexandra Eala w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Eali. Już na "dzień dobry" doszło do przełamania na korzyść Gauff. Po zmianie stron Amerykanka potwierdziła przewagę i wyszła na prowadzenie 2:0. W następnym gemie Alexandra próbowała złapać dobry rytm. Wychodziły jej pojedyncze akcje, ale brakowało jednak ciągłości w grze reprezentantki Filipin. To sprawiało, że nie mogła zdobyć choćby premierowego "oczka". Coco z każdą minutą konsekwentnie budowała przewagę. Widziała, że rywalka nie czuje się zbyt pewnie na korcie.

20-latka popełniała bardzo dużo błędów, co przy solidnym poziomie tenisistki z USA sprawiło, że już przy stanie 5:0 turniejowa "3" serwowała po zwycięstwo w partii. Eala próbowała jeszcze podjąć walkę. Obroniła setbola i doprowadziła do stanu równowagi. Później przyszła jednak kolejna okazja dla Gauff na zamknięcie premierowej odsłony i i ta została już wykorzystana. Ostatecznie partia zakończyła się tzw. bajglem, czyli 6:0 na korzyść Coco.

Publika, która niosła Alexandrę w poprzednich dniach, dotychczas nie miała zbyt wielu powodów do radości. Szansą na zmianę mógł być początek drugiej części spotkania, ale Amerykanka od pierwszej piłki robiła wszystko, by przeciwniczka ani przez moment nie złapała komfortu w swojej grze. Kolejne gemy wędrowały na konto turniejowej "3", szybko zrobiło się 3:0 z podwójnym przełamaniem. Dopiero w trakcie czwartego rozdania Eala dostała premierowy punkt na zdobycie "oczka". Gauff szybko wydostała się jednak z opresji. Obroniła break pointa na własnych warunkach, poprzez udany skrót, a potem utrzymała swoje podanie.

Tuż przed zmianą stron tej samej sztuki dokonała Alexandra. Po ostatniej akcji piątego gema reprezentantka Filipin zacisnęła pięść, jakby zadowolona z faktu, że uniknęła wyniku 6:0, 6:0 na korzyść Coco. Na trybunach rozległa się potężna wrzawa. To był moment, który porwał Ealę do walki. Emocje zaczęła odczuwać także Amerykanka. Zobaczyliśmy przełamanie na korzyść 20-latki po podwójnym błędzie serwisowym zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Podczas następnego rozdania Alexandra podjęła kilka złych decyzji i to poskutkowało breakiem na korzyść Gauff.

Chwilę później spotkanie dobiegło końca. Ku rozpaczy kibiców zgromadzonych na trybnuach, sędzia Richard Haigh ogłosił po 67 minutach, że Coco wygrała mecz 6:0, 6:2. O awans do decydującej fazy WTA 1000 w Dubaju powalczy ze zwyciężczynią starcia Elina Switolina - Antonia Ruzic. Może zatem dojść do rewanżowej potyczki za ćwierćfinał Australian Open. Wtedy Ukrainka nie dała szans Amerykance. Najpierw jednak reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów musi pokonać Chorwatkę.

Coco Gauff Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Alexandra Eala Rich Storry AFP

Elina Switolina William West AFP

