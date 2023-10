Zaskakujący przebieg meczu Linette. Wyczekiwane polskie starcie coraz bliżej

Mecz, który potrwał cztery gemy

W kolejnym gemie potwierdziła przewagę przełamania. Bardzo pomógł serwis - udało się posłać dwa asy. Przy jednej z akcji mieliśmy jednak nieprzyjemną sytuację - wyraźnie coś zakuło Amerykankę w kolanie. Efektem tego była przerwa medyczna, jaką otrzymała Brady po tym gemie. Co gorsza - chodziło o kolano, z którym Jennifer miała spore problemy w przeszłości, przez co długo nie widywaliśmy jej na kortach.

Brady wróciła jednak do gry i podjęła dalszą walkę. Zagrała jednego gema przy swoim serwisie, którego wygrała, ale później poddała mecz. To oznaczało awans Magdy Linette do trzeciej rundy, w której zagra za zwyciężczynią meczu Iga Świątek - Warwara Graczewa. Mamy nadzieję, że dojdzie w końcu do wyczekiwanego polskiego starcia.