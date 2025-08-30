Zaskakujący polski tytuł w tle meczów Fręch i Świątek. Historyczna chwila

W trakcie pierwszego tygodnia wielkoszlemowych zmagań nie ma kobiecych turniejów rangi WTA, choćby 125, są za to męskie challengery. To szansa dla tenisistów niżej klasyfikowanych, którzy nie łapią się do najważniejszych zawodów na świecie bądź też "przepadli" w kwalifikacjach.

W zmaganiach kobiecych dwie największe imprezy w tym tygodniu odbywają się w Europie, obie na mączce. To turnieje ITF W50 w Bytomiu i holenderskim Oldenzaal, oba o puli nagród 40 tys. dolarów.

I właśnie z Górnego Śląska napłynęły w sobotę bardzo miłe informacje.

ITF W50 w Bytomiu. Wielki sukces Zuzanny Pawlikowskiej i Weroniki Ewald. Tytuł, a po drodze ograne dwie najwyżej rozstawione pary

Jeszcze zanim na Arthur Ashe Arena Magdalena Fręch zaczynała rywalizację z Coco Gauff, o czwartą rundę US Open, w Bytomiu odbył się finał gry deblowej w zawodach ITF - Zuzanna Pawlikowska i Weronika Ewald rywalizowały z parą rozstawioną z dwójką: Mirianą Toną i Anetą Kucmovą.

Weronika Ewald Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

A Bytom to miejsce dla nich szczególne, zwłaszcza dla Pawlikowskiej, która jest zawodniczką miejscowego Górnika. Podobnie zresztą jak... Fręch. Na dodatek obie - Ewald i Pawlikowska - na początku lipca wygrały na tych kortach tytuł mistrzyń Polski U-23 w deblu, Ewald dołożyła też tytuł w singlu, a w finale miksta lepsza z nich okazała się Pawlikowska.

Teraz obie od początku miały ciężką przeprawę. Już w pierwszej rundzie wylosowały najwyżej rozstawiony duet: Despina Papamichail/Camilla Rosatello. Zwłaszcza Włoszka jest dobrze znana w tenisowym świecie, była już w pierwszej setce rankingu deblistek, wystąpiła we wszystkich Wielkich Szlemach. I choć faworytki miały trzy piłki meczowe w drugim secie, a później dwie kolejne w trzecim, to jednak Polki wygrały: 4:6, 7:6 (7), 12-10.

A później wygrały dwa kolejne spotkania, by dziś zmierzyć się w finale z turniejowymi "2" - Włoszką Mirianą Toną i Czeszką Anetą Kucmovą. Kibice zobaczyli 86 minutowe starcie, zakończone znów rozgrywany do 10 punktów trzecim setem.

Ewald i Pawlikowska świetnie zaczęły to spotkanie, wygrały trzy pierwsze gemy. A później... przegrały sześć z rzędu.

3:6 zwiastowało raczej szybki koniec, patrząc na dynamikę gry, niż kolejny thriller. A mimo przełamania na 1:2 w drugiej partii, Polki zdołały się zmobilizować. Wygrały tego seta 6:3, tym razem to one triumfowały w czterech kolejnych gemach. Sytuacja całkowicie się odwróciła.

Ostatni zwrot nastąpił zaś w decydującej rozgrywce: Tona i Kucmova prowadziły już 4-1, ale siedem kolejnych punktów zdobyły Pawlikowska i Ewald. Ostatecznie wygrały 10-7, zdobyły tytuł.

Rozwiń

Dla nich to wydarzenie historyczne, bo ani jednej, ani drugiej, nie udało się dotąd triumfować w zawodach rangi ITF W50.

Zuzanna Pawlikowska PATRICK T. FALLON / AFP / Zuzanna Pawlikowska (Facebook) AFP

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press